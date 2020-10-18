بالفيديو .. فتح الروضة الشريفة أمام المصلين بعد توقف دام 250 يوماً

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد توقف دام 250 يوماً نتيجة تفشي وباء كورونا، تم اليوم الأحد فتح الروضة الشريفة أمام المصلين ودخول الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، بعد استكمال كافة الاستعدادات والترتيبات وفق الإجراءات الصحية والتباعد لإيجاد بيئة صحية آمنة.

وبحسب صحيفة " عكاظ" فقد تم الترتيب لفرضية نظمتها وكالة شؤون المسجد النبوي لدخول المصلين للصلاة في الروضة الشريفة وفرضية أخرى لدخول الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما تمت بنجاح.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة العامة وضعت في أولوياتها التأكيد على التقيد بالإجراءات الاحترازية للمصلين والزائرين وإيجاد بيئة صحية آمنة الجميع في أداء الصلوات بخشوع وطمأنينة وحذر، مؤكداً أن جميع الإجراءات ستتم وفق الآليات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لضمان سلامة المعتمرين في المسجد الحرام بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

ويستمر تخصيص أداء الصلوات الخمس والجمعة داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي من مدنيين وعسكريين وذوي الجنائز.

من جهته، أوضح وكيل الرئيس المساعد لشؤون المسجد النبوي أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة سيكون في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول 900 مصلية في اليوم الواحد. أما فيما يتعلق بدخول المصلين من الرجال للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة على أربع فترات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب.

وقال إن الطاقة التشغيلية للصلاة في الروضة الشريفة للرجال 1650 مصلياً في اليوم الواحد، فيما ستكون الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما 11880 زائراً في اليوم الواحد.

وحول نقاط الفرز التي حددتها الوكالة للزيارة قال سيكون الدخول من خلال نقاط الفرز التالية: ساحة باب السلام رقم 1 للرجال (للزيارة) وساحة باب بلال رقم 38 للرجال (للروضة)

أما ساحة باب عثمان رقم 24 للنساء (للروضة).

وأكد الأيوبي على ضرورة وجود تصريح فعال عبر تطبيق (اعتمرنا) للدخول للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة. ويستمر إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة.

وحول وجود تعليمات لدخول المسجد النبوي قال إن من ضمن التعليمات الالتزام بآداب الزيارة الشرعية وتعليمات المنظمين والمحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع والالتزام بالإجراءات الاحترازية (لبس الكمامة طول فترة الزيارة، والتقيد بالعلامات الأرضية لتحقيق التباعد الاجتماعي) وستكون مدة بقاء كل مجموعة في الروضة (10) دقائق.

من جهة أخرى، ستنطلق المرحلة الثانية للسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، اليوم (الأحد) وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/‏اليوم، 40 ألف مصلٍ/‏اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي. وفي مارس الماضي، أغلق المسجد النبوي لفترة دامت 74 يوماً، وجرى فتحه بشكل جزئي في أواخر مايو الماضي.

مشاهد من دخول الفوج الأول من الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iGUD0BZXWC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 18, 2020

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