مجلس وزراء مصر يرد على صورة مثيرة للجدل في فيسبوك

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مجلس الوزراء المصري حقيقة الجدل الذي أثير خلال الأيام الأخيرة بخصوص صورة قطيع كبير من الأغنام بين مباني منطقة الأسمرات.

وأوضح هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، خلال تعليق له على الصورة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أن اللقطة قديمة جداً، مؤكداً أنه تم التعامل مع المتسبب فيها فوراً.

وقال يونس: "الصورة قديمة جداً، من سنين في العاشر من رمضان، وتم التعامل معها في وقتها، ومش سكان، ده واحد من العرب معدي بالأغنام ملكه، برجاء حذفها لعدم البلبلة"، مشيراً إلى عدم صحة ما أشيع حول الصورة أخيراً.

كان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، تداولوا الصورة بوصفها تشير إلى أن سكان المنطقة مُصرُّون على التعامل بعشوائية مع المكان الجديد الذي انتقلوا إليه من عشوائياتهم.

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