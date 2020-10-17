مصر تؤكد رفضها سياسة التوسع التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية

المصدر: وام

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، رفض بلاده لسياسة التوسع وخلق التوتر التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية، وشدد على استمرار مصر في التعاون والتنسيق مع جيرانها والدول الصديقة المختلفة لضمان الوصول إلى الأمن والسلام المنشوديّن لكل شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الألماني هايكو ماس، تناولا خلاله القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك وسُبل دفع آفاق التعاون الثنائي.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام البلديّن، وإن الوزيرين تطرقا إلى مُستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام بناء على مبدأ حل الدولتيّن ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية، في إطار متابعة ما تم تناوله في الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في عمّان بمشاركة كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز