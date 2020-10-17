غارة أمريكية تستهدف قياديين بارزين في «القاعدة» بمحافظة إدلب شمال سوريا

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، فجر أمس، مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة أمريكية بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

ووفق وسائل إعلام سورية، استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي، سيارتين قرب بلدة «عرب سعيد» الواقعة غرب مدينة إدلب.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن المستهدفين هما «أبو ذر المصري»، الذي كان يعمل قاضياً سابقاً ضمن التنظيم الإرهابي. كما أوضحت المصادر أن القيادي الآخر المستهدف هو «أبو يوسف المغربي».

وفي إشارة إلى مساعي الولايات المتحدة لدعم وجودها العسكري في سوريا، كشفت تقارير صحفية روسية أن الجيش الأمريكي بدأ بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في بلدة الباغوز بريف دير الزور.

والمنطقة المذكورة خاضعة في معظمها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، التي تدعمها واشنطن، لتضاف إلى مناطق نفوذ عسكري أمريكي أخرى عرفتها سوريا خلال السنوات الماضية. وتتبع الولايات المتحدة نهجاً يعمد إلى دعم وجودها في سوريا، وتكثيفه في منطقة الشمال الشرقي.

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