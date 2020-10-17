البحرين وإسرائيل توقعان إعلاناً مشتركاً للسلام غداً

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

أكد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، أمس، أن مملكة البحرين وإسرائيل ستوقعان إعلاناً مشتركاً للسلام، وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وفداً أمريكياً إسرائيلياً سيصل إلى المنامة في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب، برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، فيما يضم الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات.

وقال موقع «واللا» الإخباري في إسرائيل، إن إسرائيل والبحرين ستوقعان على إعلان مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ونقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، أن التوقيع سيتم يوم الأحد في المنامة، مضيفاً: «سيتناول الاتفاق، أموراً أخرى، على غرار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وتبادل فتح سفارات».

وأشار الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إلى أن البيان المشترك، المؤلف من صفحتين، سيكون بمثابة نوع من الاتفاق المؤقت بين البلدين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني، وقعا في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الماضي إعلان تأييد السلام بين البلدين.

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