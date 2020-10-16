172انتهاكا لحقوق الانسان بتعز وثقها مركز المعلومات خلال سبتمبر الماضي

المصدر: (تعز ـ صلاح صالح)

وثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وقوع 172 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال سبتمبر الماضي، ارتكبتها عدد من الأطراف في مختلف مديريات المحافظة.

وقتل 15 مدنياً بينهم امرأتان وطفل، خلال قصف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالقذائف المختلفة، فيما قتل 11 مدنياً برصاص مباشر في اشتباكات مسلحين وجراء انفجار قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي في تعز.

وأشار التقرير لاعتقالات جماعية ارتكبتها ميليشيا الحوثي طالت أكثر من 30 رجلاً و20 امرأة أثناء اقتحامها قريتي الحصين والجرن وقرى أخرى بمديرية ماوية شرقي تعز وزجت بالنساء في مدرسة الشهيد المعلم.وتمثلت الانتهاكات للممتلكات العامة والخاصة في 63 حالة انتهاك بينها حالتان عامة تضررت مدرستان نتيجة القصف المدفعي حرق ونهب وتدمير حوثي.

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