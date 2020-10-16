هل حسم السودان أمر السلام مع إسرائيل؟

المصدر: (الخرطوم- وكالات)

نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدر لم تسمّه القول: «إن مجلس السيادة الانتقالي السوداني أجاز قراراً بالسلام مع إسرائيل، بعد مناقشات ساخنة، أول من أمس، الأربعاء».

ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية» عن الصحيفة الإسرائيلية قولها: «إن الإدارة الأمريكية عرضت زيادة المساعدات للسودان، وتسهيل الاستثمار الخاص وترتيب مؤتمر استثماري في السودان وإعفاء الولايات المتحدة مليارات الدولارات من ديون السودان المثقل بأزمات اقتصادية ضخمة هذه الأيام، يعود جزء منها للعقوبات المفروضة عليه، بسبب إدراجه في قائمة الإرهاب، والتي كلّفته خسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار».

وفي خضم الأزمات والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة، التي يعيشها السودان منذ إطاحة نظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019،

وتزايدت ديناميكية النقاش بشأن العلاقات الخارجية، وتركز النقاش خلال الأشهر الثمانية الماضية بشكل أكبر حول العلاقة مع إسرائيل، خصوصاً بعد اللقاء المفاجئ بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في العاصمة الأوغندية كامبالا، فبراير الماضي، والأنباء التي رشّحت مؤخراً عن ربط الإدارة الأمريكية مسألة شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بملف العلاقات مع إسرائيل.

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