السودان يحسم أمر السلام مع إسرائيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أجاز مجلس السيادة الانتقالي السوداني قرارا بالسلام مع إسرائيل بعد مناقشات ساخنة الاربعاء. وفقا لسكاي نيوز.

وجاء القرار بعد أن أمهلت الإدارة الأمريكية السودان 24 ساعة لحسم مسألة السلام مع إسرائيل مقابل شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمدرج فيها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي على خلفية استضافة نظام المخلوع عمر البشير لجماعات وشخصيات إرهابية على رأسها أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

وقد عرضت الإدارة الأمريكية زيادة المساعدات للسودان وتسهيل الاستثمار الخاص وترتيب مؤتمر استثماري في السودان وإعفاء الولايات المتحدة مليارات الدولارات من ديون السودان المثقل بأزمات اقتصادية ضخمة هذه الأيام يعود جزءا منها للعقوبات المفروضة عليه بسبب إدراجه في قائمة الإرهاب والتي كلفته خسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار.

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