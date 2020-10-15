انخفاض كبير في وفيات كورونا بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأربعاء عن انخفاض كبير في وفيات كورونا ، حيث بلغ 6 حالات جديدة.

وكشفت عن خروج 79 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97920 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة..

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 104915 حالة من ضمنهم 97920 حالة تم شفاؤها، و6077 حالة وفاة.

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