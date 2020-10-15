الكنيست يصادق على معاهدة السلام اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

قال الكنيست الإسرائيلي، أمس، إنه سيعقد اليوم الخميس جلسة «تاريخية» لبحث وإقرار معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل. ورحبت واشنطن باستعداد الكنيست الإسرائيلي للتصديق على المعاهدة، معربة عن أملها بانضمام المزيد من الدول لهذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس، في «تغريدة» عبر حسابها على «تويتر»: «نرحب بتصديق البرلمان الإسرائيلي على المعاهدة التاريخية بين إسرائيل والإمارات». وأكدت أورتاغوس أن هذه المعاهدة تعزز السلام الإقليمي، معربة عن أملها بأن تحذو المزيد من الدول حذو الإمارات والبحرين.

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ترحيب أمريكي باستعداد «الكنيست» لإقرار معاهدة السلام

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