السودان.. اعتقال زوجة المعزول عمر البشير بعد ساعات من الإفراج عنها

المصدر: دبي - ياسر قاسم

لم تمضِ سوى ساعات من إفراج نيابة الثراء الحرام، عن زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، حتى اعتقلتها السلطات مرة أخرى بقرار من نيابة إزالة التمكين. وظهرت وداد بابكر زوجة البشير، لأول مرة أمام الكاميرات، بعد ساعات قليلة من إطلاق سراحها من السجن الاحتياطي، على ذمة قضايا فساد وتبديد أموال عامة، إذ التقطت لها صور برفقة أفراد أسرتها، بعد قرار نيابة الثراء الحرام والمشبوه السماح لها بالخروج من السجن بالضمانة الشخصية، مع تشديد الحراسة على منزلها في ضاحية كافوري شرق العاصمة الخرطوم.

وتعتبر المرة الأولى التي تظهر فيها صور وداد بابكر منذ عزل زوجها الرئيس المعزول عمر البشير وسقوط نظام الأخوان في السودان. وأرجعت نيابة الثراء الحرام، قرار الإفراج عنها إلى تدهور حالتها الصحية خلال وجودها في السجن، ما استدعى نقلها لأحد المستشفيات قبل نحو شهرين.

إلى ذلك، كشف مصدر في أسرة الرئيس المعزول، عن اعتقال وداد بابكر، مرة أخرى، بعد ساعات من وصولها منزلها، بقرار من نيابة إزالة التمكين، وهي اللجنة الخاصة بحصر الفساد والتجاوزات في عهد الرئيس عمر البشير. ولفت المصدر، إلى أنّ وداد بابكر تمر بظروف صحية معقدة وحرجة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز