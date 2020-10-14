اليمن.. استكمال الاستعدادات لبدء تبادل الأسرى غداً

المصدر: عدن - البيان

استكملت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعداداتها لتنفيذ أول عملية لتبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيا الحوثي بداية من الغد.



وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة أن فرق الصليب الأحمر في المدن التي ستشهد عملية التبادل وصلت هذه المدن واستكملت الاستعدادات وأن طائرتين تتبعان الصليب الأحمر وصلتا إلى سيئون وصنعاء لتقوم في الوقت المحدد من غد الخميس بنقل أول دفعة من الأسرى والمعتقلين في وقت موحد، حيث ستقوم طائرة بنقل أسرى ميليشيا الحوثي من مأرب إلى صنعاء. وتقوم الطائرة الأخرى وفي نفس التوقيت بنقل أسرى الحكومة وقوات التحالف من صنعاء إلى مأرب.



المصادر ذكرت أن طائرتي الصليب الأحمر ستقومان الجمعة بنقل أسرى الميليشيا من عدن إلى صنعاء وأسرى القوات المشتركة من عدن إلى صنعاء، وهذه ستكون الدفعة الثانية والأخيرة في هذه المجموعة التي يبلغ قوامها 1081 أسيراً والتي اتفق بشأنها في سويسرا، على أن يعود الطرفان إلى استئناف المحادثات من جديد بشأن الإفراج عن الأسرى على دفعات بعد أن عرقلت ميليشيا الحوثي الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين دفعة واحدة وهي القاعدة التي اتفق عليها في محادثات استوكهولم قبل ما يقرب من العامين.



ميدانياً، أعلنت القوات المشتركة مقتل القيادي الحوثي البارز اللواء أبو البتول الأقهومي خلال المعارك في مديرية الدريهمي، وهو من كبار قادة الميليشيا الذين تلقوا تدريبات سابقة في إيران، وهو مقرّب من زعيمها عبدالملك الحوثي

وفي تعز، تجددت المواجهات مع ميليشيا الحوثي في الجبهة الغربية للمدينة ووفق ما ذكره

بيان اللواء 17 مشاه، الذي قال إن الجبهة الغربية لمدينة تعز شهدت اشتباكات مع ميليشيا الحوثي تركزت في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان. وأن قوات اللواء استهدفت عناصر الميليشيا المتمركزة في وادي حنش والربيعي.

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