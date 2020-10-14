السعودية تدشن أول منظومة للزوارق الاعتراضية السريعة (HSI32) المصنعة محليا

المصدر: وام

دشنت المملكة العربية السعودية أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محلياً بالاضافة إلى أول حوض عائم.

وذكرت وزارة الدفاع و الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية أن ذلك يأتي في إطار خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث سيتم تصنيعها وتوطينها محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.

يذكر أن هذه الدفعة من منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة، أول دفعة مصنعة محلياً، وتأتي امتداداً لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية الملكية السعودية من شركة (CMN) الفرنسية عبر اتفاقية موقعة بين الطرفين تتضمن تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، بحيث يتم تصنيع جزء منها في فرنسا والجزء الآخر يتم تصنيعه ونقل تقنيته محلياً إلى المملكة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين السعودية وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

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