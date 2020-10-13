تأكيد إصابة 18 نائباً في البرلمان التونسي بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد طبيب البرلمان التونسي، ماهر العيادي، اليوم، تسجيل 18 إصابة مؤكدة بين النواب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح العيادي، وفقاً لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، أن هناك 12 إصابة بين في كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض، وإصابتين في كتلة حركة النهضة الإخوانية.

وأضاف أن هناك إصابة واحدة لكل من كتلة الإصلاح وكتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية.

وأشار العيادي إلى ثبوت إصابة مساعدين برلمانين اثنين لكتلة الدستوري الحر بفيروس كورونا.

وأعلن طبيب البرلمان تسجيل عدد من حالات الشفاء من مرض "كوفيد 19" لدى موظفين بالبرلمان ثبتت إصابتهم في وقت سابق بالفيروس.

وقال إن 11 شخصاً تم وضعهم في الحجر الصحي الذاتي ومتابعة وضعيتهم الصحية بعد مخالطتهم لحالات إيجابية.

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