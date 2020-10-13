الحكومة الإسرائيلية تصادق على معاهدة السلام مع الإمارات

المصدر: (دبي - البيان، وكالات)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الحكومة الإسرائيلية أقرّت أمس معاهدة السلام التاريخية مع الإمارات. وكتب على تويتر: «سأطرحها يوم الخميس على الكنيست للمصادقة عليها. هذا هو سلام حقيقي، سلام بين الشعبين».

وفي تغريدة أخرى قال نتانياهو: «الأعلام الإسرائيلية والإماراتية زينت قاعة جلسات الحكومة في مقر رئاسة الوزراء بأورشليم احتفالاً بمصادقة الحكومة بالإجماع على عرض معاهدة إبراهيم ومعاهدة السلام مع الإمارات على الكنيست للمصادقة عليها».

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