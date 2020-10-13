مباحثات مصرية عراقية

المصدر: (القاهرة - وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، أن مصر على أتم الاستعداد لمساعدة العراق على مواجهة التحديات والتدخلات في شؤونه.

وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في القاهرة، إن بلاده تقدر التحديات التي تواجه العراق.

وأضاف وزير الخارجية المصري «ناقشنا الضغوط والتحديات المتولدة عن تدخل أطراف خارجية بشؤون الدول العربية.. تحدثنا عن الإرهاب الذي يحاول تثبيت مواقعه من جديد».

من جانبه، ثمن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الدور المصري في علاقات بلاده الخارجية.

وأكد ضرورة التنسيق في مواجهة التهديدات.

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