الجامعة العربية تؤكد وقوفها إلى جانب العراق لتعزيز سيادته

المصدر: وام

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقوف الجامعة إلى جوار الحكومة العراقية في كفاحها الجاد من أجل تعزيز سيادة العراق وصيانة وحدته وتكامل ترابه الوطني، والحفاظ على وحدة السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة، اليوم، عقب لقاء أمينها العام مع فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق والوفد المُرافق له، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وأفاد البيان بأن جلسة المباحثات تناولت مُجمل التطورات على الساحتين العربية والعراقية والأوضاع الإقليمية المختلفة، وبالذات ما يشكل منها تهديداً للعراق او دول عربية أخرى، حيث عبر الوزير العراقي من جانبه عن تقديره لمواقف الجامعة المساندة للعراق عموماً وفي مواجهة الاعتداءات التركية على وجه الخصوص.

وذكر البيان أن أبو الغيط شدد، خلال اللقاء، كذلك على أن الجامعة تُعبر عن مواقف جماعية عربية رافضة لكل هذه التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، بكل صورها وأياً كان مصدرها، وأياً كانت القوى الإقليمية التي تُمارسها.

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