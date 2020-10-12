"الصحة العالمية" تزود غزة بـ14 ألف مسحة لفحص كورونا

المصدر: وام

زوّدت منظمة الصحّة العالمية قطاع غزّة بـ14000 مسحة لإجراء فحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب نيكولاي ملادينوف، المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح ملادينوف أن الأمم المتحدة تواصل توفير الإمدادات والمستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.

وبشكل مستمر تحذر وزارة الصحة الفلسطينية من نقص مستلزمات فحص كورونا في قطاع غزة إضافةً إلى عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية الاخرى.

وحسب آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في غزة 1610 بينها 24 وفاة.

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