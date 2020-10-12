حقيقة التماسيح التي ظهرت في بحر شبين بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري بمحافظة الغربية، أنه تم تلقى شكوى بظهور تمساح في بحر شبين أمام قرية صفط تراب.

وقال عبد القادر، إنه تم تشكيل لجنة عاجلة من الري وتم الدفع بفرق من مهندسي الري للبحث عن تماسيح في المياه واصطيادها فورا.

كما أشار إلى أن فرق البحث لم ترصد أي تماسيح بالمياه وتم التوجيه بتكثيف البحث بطول البحر وبيان عما إذا كان هناك تماسيح من عدمه.

وأضاف أنه يتلقى تقريرا يوميا من مهندسي الري عن نتيجة بحث وتمشيط مياه بحر شبين، مشيرا إلى أنه فور رصد ظهور التمساح سيتم تكليف قوات الإنقاذ النهري بالتعامل معه واصطياده.

وكان أحد المواطنين بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قال إنه رصد ظهور تمساح صغير الحجم ببحر شبين المار أمام القرية، أثناء قيامه بصيد الأسماك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز