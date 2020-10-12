تفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في العراق

المصدر: ( بغداد - وكالات)

أفادت وزارة الدفاع العراقية، أمس أنّ عبوة ناسفة انفجرت برتل معدّات للتحالف الدولي بين محافظتي المثنّى والديوانية جنوبي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان: إنّ «رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق، تعرّض لـ انفجارٍ بعبوة ناسفة على الطريق السريع بين مدينتي السماوة والديوانية».

وأوضح بيان خلية الإعلام أنّ «الانفجار تسبّب بأضرار في إحدى مركبات رتل التحالف، الذي استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وتتهم الولايات المتحدة «كتائب حزب الله» العراقي وغيرها مِن الفصائل العراقية المقرّبة مِن إيران، بالوقوف وراء التفجيرات التي تستهدفها وتستهدف قوات التحالف الدولي، إضافة لهجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في «المنطقة الخضراء» بالعاصمة بغداد، فضلاً عن استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

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