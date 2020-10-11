قرقاش: الوجود التركي في قطر عنصر عدم استقرار في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الوجود العسكري التركي في قطر عنصر عدم استقرار في المنطقة. وكتب في تغريدة: «تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة..التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا».

وقال: «الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق».

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