100 طن مساعدات من الاتحاد الأوروبي للسودان

المصدر: (الخرطوم- د.ب.أ)

وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، طائرة على متنها أكثر من 100 طن مساعدات من الاتحاد الأوروبي، للمتأثرين بالفيضانات والسيول بالسودان. ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، محمد الشابك، قوله إن هذا الدعم البالغ 120 طناً، سيتم تخصيصه لدعم أربع ولايات، هي نهر النيل، وسنار، والخرطوم والجزيرة، مشيداً بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ومنظمة رعاية الطفولة العالمية.

بدروه، قال ويم فرانسن مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في السودان، إنهم يقدمون برامج بالسودان لعدة سنوات، بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة العالمية، شملت كلاً من ولايات شمال دارفور ووسط دارفور وجنوب كردفان. وأشار إلى أن هناك مشاريع مختلفة، تتضمن الأمن الغذائي والتعليم والصحة والتغذية والإصحاح البيئي، وهي برامج تنفذ حالياً، في ظل ظروف الفيضانات التي تأثر بها معظم السودان.

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