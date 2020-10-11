1.2 تريليون دولار احتياجات أفريقيا لمواجهة تداعيات «كورونا»

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أنّ الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى عام 2023، للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد 19، مشيرة إلى أنّ النقص في التمويل، يبلغ حالياً 345 مليار دولار.

وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي، خصص «للتعبئة من أجل أفريقيا»، إنّ المنطقة تواجه حالياً فجوة في التمويل، لأنّ التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي، والمؤسسات الدولية، تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة، بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

وقدّر صندوق النقد الدولي، النقص في التمويل بـ 44 مليار دولار لعام 2020 وحده. وشدّدت جورجييفا، على ضرورة أن تحشد كل الدول والمؤسسات، المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة، لافتة إلى أنّ الوباء لا يمكن أن يتوقف، إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا.

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