قرقاش: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التوغل التركي في قطر يمثل عدم استقرار في المنطقة برمتها، منفنِّداً مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص وجود الجيش التركي في قطر التي تجاهل فيها الأسباب الاقتصادية للزيارة.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر الذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة"، موضحاً أن "التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا".

وأضاف: "الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة" مؤكداً أنه "قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور، ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق".

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