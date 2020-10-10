الأمن الأردني يستدعي شخصاً ادعى اختراعه علاجاً لكورونا
استدعت الأجهزة الأمنية في الأردن السبت شخصا ظهر في مقطع فيديو إدعى فيه إنه اخترع علاجا لمرض كورونا.
وبحسب الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته وسائل إعلام أردنية، فإن الرجل الذي يقطن في اربد "بلدة حوارة"، قد طلب ثمن العلاج 2 مليون دينار أردني، ليتم توزيعه على المسشفيات.
فيديو.. #الأمن_الأردني يستدعي شخصاً ادعى اختراعه علاجاً لـ #كوروناhttps://t.co/iiolR8DXW5#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/35Jy0wGvSC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 10, 2020
وقال إنه وبعد توزيع العلاج بنصف ساعة ستكون مستشفيات الأردن خالية من مرضى كورونا، ويتعافى الاقتصاد الأردني.
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