النيران تحاصر بلدات في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين

المصدر: (دمشق - وكالات)

حاصرت النيران عدداً من القرى في محافظة اللاذقية غربي سورية أمس، وامتدت النيران إلى قرى في محافظتي طرطوس وحمص وسط سورية، وأصيب عشرات المدنيين جراء الدخان المتصاعد من تلك الحرائق.

وقال مصدر في محافظة اللاذقية «اندلعت الحرائق فجر أمس في بلدة بنجاره في ريف المحافظة الشرقي والتهمت أكثر من 25 منزلاً ومئات الدونمات من الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة والحراجية، وقد نزح جميع أهالي البلدة، وأصيب العشرات منهم بالاختناق جراء الدخان المتصاعد وتم نقل بعضهم إلى مشفى مدينة جبلة».

وساعدت سرعة الرياح الشرقية على اتساع رقعة الحرائق رغم جهود فرق الإطفاء والدفاع المدني والجيش السوري والأهالي بما يملكون من أدوات بسيطة لإخماد تلك الحرائق، وقد أرسلت مساعدات من دمشق إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس.

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