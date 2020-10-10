الأمن العراقي يعتقل 37 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي

Iraqi security forces hold a position during fighting against jihadists from Islamic State (IS) group in the Garma district, west of the Iraqi capital Baghdad in the Anbar province's eastern edge, on April 26, 2015, where pro-government forces say they have recently made advances on areas held by Islamist jihadists. Baghdad has announced its next battle against the Islamic State group is retaking Anbar province, but analysts say entrenched jihadists and limited Iraqi forces put a full reconquest out of reach for now. AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE

المصدر:
  • (بغداد - البيان)
التاريخ:

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، عن حصيلة أمنية لـ32 عملية نفذها خلال سبتمبر الماضي، أسفرت عن اعتقال 37 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب، صباح النُعمان، في بيان، إن جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من العثور على مخازن سرية تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة.

وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت 37 عُنصراً من بقايا داعـش خلال سبتمبر الماضي بعمليات خاطفة تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة مُعظمها كانت ليلية ومُباغتة. وأكّد الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب، مقتل ثلاثة عناصر من فلول تنظيم داعش أثناء مُحاولتهم الهرب من مناطق الاشتباك بعد مُداهمة المخابئ التي يتحصنون بها.

وتابع النعمان، أن استراتيجية مُكافحة التطرف والتنظيمات الإرهابية الحديثة، والتي وضعتها قيادة جهاز مكافحة الإرهاب حققت نتائج ممتازة للغاية وبفترة قصيرة لم تتجاوز خمسة أشهر، منوهاً بأنّ الأيام المُقبلة ستشهد مزيداً من العمليات الأمنية ضد بقايا داعـش، لاسيّما بعد حصول جهاز مكافحة الإرهاب على قاعدة بيانات ومعلومات مهمة تخُص المناطق الرخوة أمنياً، والتي يحاول الإرهاب النشاط فيها. يأتي ذلك في وقت، أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، إلقاء القبض على مسؤول مالية قاطع قضاء الرطبة في تنظيم داعش وثلاثة عناصر للتنظيم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى