الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الأردن

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن لدعم جهود 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار " كوفيد-19".

وقال سعادة أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية : "يأتي إرسال الطائرة الثانية من المستلزمات الطبية العاجلة اليوم تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الجهود الوطنية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد".

ولفت سعادته إلى أن هذه الشحنة هي الثانية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأردن، حيث سبق وأن أرسلت طائرة تحتوي على 12.4 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية خلال شهر يونيو الماضي، ساهمت في توفير الدعم للعاملين في القطاع الطبي، معربا عن أمله في أن تسهم الشحنة الجديدة في توفير المزيد من الحماية للعاملين في الرعاية الصحية ولا سيما في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1485 طنا من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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