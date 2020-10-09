زياة مطردة في إصابات ووفيات كورونا بالمغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 2929 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 142953 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2660538 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى المغربي؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 47 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2486 حالة.

وتم التأكد من 2133 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 120275.

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