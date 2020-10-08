ولي العهد الكويتي: الكويت باقية على التزاماتها الخليجية

المصدر: كونا

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال تأديته اليمين الدستورية صباح اليوم أمام مجلس الأمة.

وأدى ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الیمین الدستوریة في جلسة مجلس الأمة الخاصة الیوم الخمیس عملا بالمادة (63 (من الدستور والمادة (7 (من قانون توارث الإمارة وذلك بعد مبایعة سموه من أعضاء مجلس الأمة.

وقال ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أثناء أدائه الیمین الدستوریة: "أقسم با العظیم أن احترم الدستور وقوانین الدولة وأذود عن حریات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضیه وأن أكون مخلصا للأمیر".

واستنادا إلى المادة (63 (من الدستور یؤدي نائب الأمیر قبل مباشرة صلاحیاته في جلسة خاصة لمجلس الأمة الیمین المنصوص علیھا في المادة 60 مشفوعة بعبارة وأن أكون مخلصا للأمیر.

أما المادة (60 (من الدستور التي جاء ذكرھا في المادة سالفة الذكر فقضت بأن "یؤدي الأمیر قبل ممارسة صلاحیاتھ في جلسة خاصة لمجلس الأمة الیمین الآتیة: أقسم با العظیم أن احترم الدستور وقوانین الدولة وأذود عن حریات الشعب ومصالحھ وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضیه".

وكان مجلس الأمة قد بایع بالإجماع سمو الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولیا للعھد في وقت سابق من جلسته الخاصة.

وسبق ذلك تصریح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح أمس الأربعاء أن أسرة آل صباح قد باركت تزكیة أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولیا للعهد.

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