انفجار ضخم في "درعا" السورية انفجار وأنباء عن وقوع إصابات

المصدر: وكالات

ذكر التلفزيون السوري الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي) نقلا عن مراسله أنه سُمع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا.

وأفاد التلفزيون بسقوط مصابين في الانفجار، الذي هز إحدى ضواحي المدينة الواقعة في جنوب غرب سوريا.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن شخصين أصيبا بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي السبيل بمدينة درعا جنوبي البلاد.

ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الانفجار.

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