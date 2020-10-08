تونس تعلن حظر تجول ليلياً في العاصمة

المصدر: أ ف ب

قرّرت السلطات التونسية فرض حظر تجول ليلي اعتباراً من اليوم وعلى مدى 15 يوماً في ولايات تونس الكبرى للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، على ما أفاد محافظ وكالة فرانس برس.

ويضم إقليم تونس الكبرى أربع ولايات، هي: تونس، بن عروس، أريانة، ومنوبة، ويبلغ عدد سكانه 1,3 مليون نسمة أي نحو 10 بالمئة من إجمالي سكان البلاد، وفق آخر إحصاء رسمي أجري في العام 2014.

وأوضح بوعلاق أن حظر التجول سيرفض في تونس الكبرى لمدة 15 يوماً من الساعة الثامنة ليلاً إلى الخامسة صباحاً في بحر الأسبوع، ومن السادسة مساء إلى الخامسة صباحاً، يومي السبت والأحد، وفق ما نقلت عنه "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية.

وأضاف أنه تقرر تعليق العمل بالأسواق الأسبوعية وصلاة الجمعة لمدة 15 يوماً، وفق المصدر نفسه.

وكانت تونس، البالغ عدد سكانها أكثر من 11,5 مليون نسمة، قد احتوت الوباء تقريباً في نهاية يونيو، ورفعت معظم القيود خلال الصيف، لكن عدد الحالات المؤكدة بات حالياً يتخطى 26 ألفاً بينها 364 وفاة.

وأعادت تونس فرض حظر تجول ليلي الخميس الفائت في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، مع تعليق العمل في الأسواق الأسبوعية.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء السبت، حظر جميع التجمعات، مكرراً ضرورة وضع الكمامات بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد قدرة المستشفيات الاستيعابية. كما تم حظر كل الفاعليات الثقافية والتجارية، العامة منها والخاصة.

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