المغرب يسجل 2776 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 140024 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2638341 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى المغربي؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2439 حالة.

وتم التأكد من 2788 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 118142.

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