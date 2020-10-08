أمير الكويت يزكي مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد

المصدر: الكويت -وكالات

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح، أنّ أسرة الصباح باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن وزير شؤون الديوان الأميري، أنّ أسرة آل الصباح تمنت للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

من جهته، قال رئیس مجلس الوزراء، الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، إنّ دولة الكویت ودعت قامة عالیة ورمزاً بارزاً من رموز الشموخ الوطني، معرباً عن بالغ الفخر والتقدیر بإنجازات أمیر الكويت الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيراً إلى أنّ إنجازات الأمير الراحل تتجاوز قدراتنا على استحضارھا.

سجل ناصع

وأضاف الشيخ صباح خالد الحمد في كلمة ألقاها نیابة عنه نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنس الصالح، في جلسة مجلس الأمة المنعقدة لتأبین أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: «الأمة فقدت ابناً باراً من أبنائها المخلصين وزعيماً مميزاً أعطى الكثير لشعبه وأمته كرّس حیاته وعطاءه لخدمة وطنه وأمته، فنحن الیوم لا نرثي رمزاً عادياً إنه رجل بأمة فما تركه في سجل حیاته صفحات ناصعة مضيئة تجسد كل مظاهر التضحية والبذل والعطاء».

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