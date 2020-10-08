العاهل الأردني يكلف الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة

المصدر: (عمّان - وكالات )

كلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مستشار الشؤون السياسية في الديوان الملكي، بشر هاني الخصاونة، بتشكيل الحكومة الجديدة في المملكة.

وقال العاهل الأردني، في كتاب تكليف بعثه أمس للخصاونة: «أعهد إليك برئاسة وتشكيل حكومة جديدة، على أن تضم قيادات كفؤة ومتميزة، قادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها بموجب الدستور». وأضاف موجهاً حديثه إلى الخصاونة:

«عرفتك رجلاً وطنياً، نزيهاً وكفؤاً، وصاحب رؤية وإنجاز في جميع مواقع المسؤولية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة، وما نتج عنها من خبرات كبيرة خلال خدمتك الممتدة في الدولة منذ عقود، وستكون، بإذن الله وتوفيقه، على قدر الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقك».

وشدد على أن تشكيل هذه الحكومة يأتي في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلاً لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. يشار إلى أن الخصاونة من مواليد عام 1969 حاصلة على درجة دكتوراه في القانون.

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