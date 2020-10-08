تمديد الانتقالية (39) شهراً و(10) أيّام لتضمين السلام في (الدستورية)

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

حدّدت مصفوفة تنفيذ اتفاق القضايا القومية لاتفاق السلام في السودان 10 أيّام لإدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية من تاريخ التوقيع النهائي، على أن تنفذ من قبل مجلسي السيادة والوزراء.

ووفقاً للمصفوفة التي نشرتها وكالة السودان للأنباء أمس، يتعيّن أطراف العملية السلمية في مجلسي السيادة والوزراء خلال سبعة أيّام من إدراج الاتّفاق في الوثيقة، يتم تعيينهم من قِبل مجلس السيادة، على أن يتم اختيار الثلاث أعضاء بواسطة أطراف العملية السَّلمية، فيما يتم تعيين مرشحي الجبهة الثورية الـخمسة من قِبل رئيس الوزراء، واعتمادهم من قِبل مجلس السيادة.

وطبقاً للمصفوفة، يتم تعيين أطراف العملية السلمية في المجلس التشريعي خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع النهائي، ونَصّ الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية لـ39 شهراً من تاريخ التوقيع النهائي واستثناء الممثلين من أطراف العملية السلمية المُوقّعة على الاتفاق من المادة 20 من الوثيقة الدستورية.

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