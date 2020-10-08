بندر بن سلطان: فلسطين بالنسبة لنا فلسطين وليست برؤسائها

المصدر: الرياض - وكالات

أكد الرئيس السابق للاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان، ضمن الجزء الثالث من مقابلة «مع بندر بن سلطان»، الذي أذيع على شاشة «العربية» مساء أمس، أن «فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها».

وقال إن الأمريكيين استجابوا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات «أبوعمار» في 2001 ورفضوا بنوداً إسرائيلية، مضيفاً: «أنا والسفير المصري صرنا نشك في كلام أبوعمار عندما قال إنه كاد أن يتوصل للسلام مع إسرائيل». ‬

كما روى سفير المملكة السابق لدى واشنطن ثلاثة أمور أبلغه بها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن قبل توليه الرئاسة، مضيفاً أن بوش الابن قال له: «إن كامب ديفيد ليس فندقاً». ‬

وروى الأمير بندر قصة الكوفية التي كادت أن توقف مباحثات مدريد‬.

وحول إيران تساءل قائلاً: «طهران تريد تحرير القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟».

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