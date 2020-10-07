أمير الكويت يجدّد الثقة بالحكومة للاستمرار في مهامها

المصدر: الكويت - كونا

أكّد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منحه الثقة للحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة. واستقبل الشيخ نواف الأحمد، أمس، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي وضع استقالته واستقالة الحكومة بتصرف أمير الكويت. وأثنى أمير الكويت على جهود الحكومة في أداء المهام الوزارية، مؤكداً ثقته بالحكومة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور، مع وجوب التزام الجميع ما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات.

مرسوم أميري

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عن تسلمه مرسوماً أميرياً بفض دورة الانعقاد الحالي، غدا الخميس. وقال الغانم: «تسلمت المرسوم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر من نهاية الخميس 8 أكتوبر». وقال الغانم قوله، إنّ المرسوم 130 الصادر بفض دور الانعقاد الأسبوع الماضي سُحب بالمرسوم 137 الموقع من الأمير بتاريخ 30 سبتمبر بعد قسمه مباشرة وقبل 1 أكتوبر. وأشار الغانم إلى أنّه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين، الأربعاء، الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد.

وأوضح الغانم أنّه وحال وصل إليه أمر أميري بتزكية ولي للعهد، فسيدعو لجلسة خاصة الخميس للتصويت والموافقة على ولي العهد الذي يزكيه الأمير، أما إذا لم يصل إليه فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفقاً للإجراءات المتبعة للاجتماعات غير العادية بعد دور الانعقاد.

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