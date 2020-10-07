السيسي: إنجازات مصر يشهد بها العالم

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

شدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أنّ الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها، مشيراً إلى أنّ ما حققته البلاد على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار إنجاز يشهد به العالم.

وأضاف السيسي في كلمة في الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر: «إنّه النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثماناً غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءاً غالياً وعزيزاً من أرض الوطن الذي أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، علّمنا نصر أكتوبر أنّ الأمة المصرية قادرة دوماً على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضاً أنّ الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأنّ الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها».

وأوضح السيسي، أنّ حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، بل كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الشعب على تحويل الحلم إلى حقيقة.

أطماع وتهديدات

وأردف السيسي: «لا يخفى عليكم أنّ الأطماع في مصر لم تنته، وأنّ التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإنّ خطورتها لم تقل، وما حققته مصر على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم، الحفاظ على أمن وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب أمر يستوجب التوقف أمامه باعتباره شاهداً على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة جيشه ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر». وأكّد أنّ مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، وأنّ مقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام، والسياسات غير المحسوبة.

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