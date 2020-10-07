استطلاع لـ «تريندز» حول رؤية «الإخوان» للدولة الموازية والدولة الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إدارة الباروميتر العالمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن إجراء استطلاع جديد للرأي حول جماعة الإخوان والدولة الموازية: إدارة الصراع ضد الدولة الوطنية، لمعرفة اتجاهات الرأي العام المحلي والعربي والدولي حول موقف جماعة الإخوان من الدولة الموازية والدولة الوطنية. ويتوافر الاستطلاع باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لـ «مركز تريندز» لأسبوعين بين 5 - 19 من أكتوبر الجاري، لإتاحة أكبر فرصة للمشاركة فيه.

ويتضمن الاستطلاع خمسة أسئلة رئيسة أولها هل تشكل المنطلقات الفكرية لجماعة الإخوان تهديداً للدولة الوطنية؟ وثانيها: هل تمتلك جماعة الإخوان رؤية معاصرة لمفهوم الدولة الوطنية؟ فيما السؤال الثالث فيما إذا كان بالإمكان أن تشكّل دولة الخلافة وفقاً لمفهوم جماعة الإخوان بديلاً عن الدولة الوطنية بشكلها الراهن؟ بينما يتمثّل السؤال الرابع في هل تختلف رؤية جماعة الإخوان للدولة الوطنية عن رؤية الجماعات المتطرفة والإرهابية؟ ويأتي السؤال الخامس هل استغلت جماعة الإخوان الأزمات لتشكيل الدولة الموازية والعمل على تقويض الدولة الوطنية.

ويأتي إجراء إدارة الباروميتر العالمي للاستطلاع في سياق اهتمام مركز تريندز للبحوث والاستشارات بدراسة الظاهرة من مختلف أبعادها وسياقاتها الداخلية والإقليمية والدولية، والتعرف على أطرها الفكرية والأيديولوجية والتنظيمية والحركية، واستشراف مآلاتها المستقبلية في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة.

ودشّن المركز، أخيراً، فعاليات منتدى الإسلام السياسي السنوي الأول، الذي يحمل عنوان «الطريق إلى الخلافة: حقيقة المشروع الإخواني»، الذي سيناقش خلال خمس ندوات الأبعاد المرتبطة بالمشروع الفكري والسياسي لجماعة الإخوان. وقد أقيمت الندوة الأولى في سبتمبر الماضي تحت عنوان: «المرتكزات الفكرية لجماعة الإخوان: بين النقل والتوظيف».

ومن المقرّر إقامة الندوة الثانية في 22 أكتوبر الجاري بعنوان: «جماعة الإخوان والدولة الموازية: إدارة الصراع ضد الدولة الوطنية»، وتتضمن العديد من المحاور بينها، فكرة الدولة الوطنية في رؤية الإخوان، والدولة الموازية وأدوات وآليات بنائها، وتجربة الإخوان في بناء الدولة الموازية مع التركيز على بعض الحالات، وأخيراً اضطرابات المنطقة ومحاولات الإخوان فرْض دولة موازية في بعض الدول.

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