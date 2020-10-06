الشرعية تحرّر معسكراً استراتيجياً في الجوف

المصدر: عدن - البيان

حرّرت القوات اليمنية المشتركة، اليوم، معسكراً في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف، إذ استعادت معسكر الخنجر والمواقع المحيطة به بعد أشهر من استيلاء الميليشيا عليه، فيما أسفر هجوم قوات الشرعية عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الميليشيا فيما لاذ الباقون بالفرار.



كما سيطرت القوات المشتركة على أربعة مواقع في جنوب محافظة مأرب، بعد تنفيذها هجمات من عدة محاور على مناطق تمركز الميليشيا في مديريتي رحبة وماهلية. وقامت القوات المشتركة بتأمين مديرية جبل مراد بشكل كامل عقب سيطرتها على مرتفعات حمراء قريضة وجبل الخرابة مروراً بقرية الأوشال، وتوغلت في عمق مديرية رحبة، عقب سيطرتها على عزلتي آل حمم والنقم. ووفق مصادر عسكرية فقد أسفرت المعارك عن تكبّد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة، فيما وصلت القوات المشتركة إلى المرتفعات المطلة على سوق منطقة نجد المجمعة المهمة.



ورداً على الضربات الموجعة والخسائر الفادحة، التي مُنيت بها على يد القوات المشتركة، أرسلت ميليشيا الحوثي تعزيزات إلى مديرية حيس جنوب محافظة تعز، بعد المغامرة الفاشلة، التي نفذتها في مديريتي الدريهمي وحيس. وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة، أنها رصدت تعزيزات للميليشيا من عشرات العناصر المسلحة على متن سيارات دفع رباعي وآليات تحمل عتاداً وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، وصلت إلى أطراف المديرية، التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا، في مسعى للتصعيد العسكري، الذي تمارسه ضمن مساعيها لنسف الهدنة الأممية، وعملية السلام في الحديدة.



وأكدت المصادر أن الميليشيا تلقت ضربة موجعة جديدة بتدمير مواقع مدفعيتها، ما تسبب في مقتل العشرات من عناصرها في مدينة الحديدة ومديرية التحيتا، إذ تم تدمير مواقع مدفعية الميليشيا إثر استهدافها مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، فيما تكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد مقتل 12 من عناصرها وجرح العشرات شرق مركز مدينة التحيتا.



في الأثناء، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. وأكد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان، أنّ قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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