الأردن يفرض حظر تجول شاملا كل جمعة وسبت

المصدر: أ ف ب

قرر الأردن الثلاثاء إعادة نشر الجيش في مدن المملكة وفرض حظر شامل للتجول اعتبارا من منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة وبشكل اسبوعي بعد ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال مدير خلية الأزمة في المركز الوطني لإدارة الأزمات العميد مازن الفراية، في إيجاز صحافي إنه "تقرر فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة اعتبارا من الساعة 12 من مساء الخميس ولمدة 48 ساعة، وتكرار تطبيقه اسبوعيا".

وأضاف أنه "اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولضمان قرار حظر التجول سيتم نشر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة".

وسجلت في المملكة الثلاثاء 12 وفاة رفعت عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الى 122، بينما سجلت 1537 إصابة بالفيروس رفعت إجمالي عدد الإصابات إلى 19001.

ويأتي هذا الارتفاع اليومي في عدد الإصابات في الأردن بعد أن كان يسجل أعدادا قليلة جدا حتى حدود منتصف أغسطس بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من أغسطس.

من جهته، قال وزير الصحة سعد جابر إن "البيانات تبين أننا في وضع خطير مع ارتفاع أرقام الوفيات وأرقام الإصابات وإذا بقينا على هذا المعدل لربما تصل الإصابات إلى الآلاف وتتضاعف كل اسبوع".

وأعلنت الحكومة الثلاثاء كذلك تعليق دوام المدارس اعتبارا من الجمعة "وحتى إشعار آخر"، والتحول إلى التعليم عن بعد في كافة مدارس المملكة.

وكانت السلطات أعادت قبل نحو اسبوع فتح المساجد والمطاعم والمقاهي رغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصولا الى أرقام قياسية.

وكانت أغلقت في 14 سبتمبر المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة اسبوعين بعد تسجيل 214 اصابة في يوم واحد ما اعتبر حينها عددا كبيرا.

وبدأ الإرتفاع في عدد الإصابات مطلع سبتمبر بعد فتح المدارس وعودة نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة واستئناف الرحلات الدولية المنتظمة في مطار الملكة علياء الدولي.

وألغت الحكومة مؤخرا إجراءات الإغلاق وحظر التجول الشامل أيام الجمعة بعد فرضها خلال الأشهر الماضية.

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