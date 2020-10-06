عبد الله بن زايد: معاهدة السلام تغير التفكير التقليدي للتحديات التي تواجهها المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ان معاهدة السلام تغير التفكير التقليدي للتحديات التي تواجهها المنطقة.

وقال سموه خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية إسرائيل وألمانيا في برلين نتطلع مع شركائنا لتعزيز الاستقرار الدولي.

وأضاف ناقشت مع نظيري الإسرائيلي التعاون في مجال الطاقة والبحث العلمي.

وأوضح ان الإمارات وإسرائيل وألمانيا تتشارك أفكار تعزيز التسامح والتعاون والاعتدال بالمنطقة.

وتقدم سموه بالشكر الى ألمانيا لجهودها المثمرة في استضافة هذا اللقاء.

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