المغرب يسجل 1423 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل 1423 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 134695 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2597212 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2369 حالة.

وتم التأكد من 2300 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 113336.

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