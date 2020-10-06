سقوط صاروخين كاتيوشا بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلن الجيش العراقي، أمس، أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية في منطقة الجادرية في بغداد قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، من دون وقوع إصابات.

وذكر الجيش العراقي في بيان، أن أحد الصاروخين سقط قرب فندق بابل، الذي يستخدمه المسافرون العراقيون، وتعقد به أحياناً اجتماعات حكومية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق: «أقدمت مجاميع إرهابية على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام باتجاه منطقة الجادرية».

وأضاف البيان: «سقط الصاروخ الأول خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى حرق عجلة مدنية ».

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن الحادثة تأتي بعد «استهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 سبتمبر، ذهب ضحيتها ستة من النساء والأطفال الأبرياء».

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