الإمارات تجدد دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية في قضية ليبيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تجديد دعوة الإمارات للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة تدعم جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا، مؤكداً أن الإمارات تعمل مع المجتمع الدولي على دعم خريطة طريق سياسية بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا.

وقال معاليه، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "جدّدت اليوم خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا وضمن مسار برلين دعوة دولة الإمارات للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة تدعم جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا".

وأضاف معاليه: "نشهد العديد من المبادرات الإيجابية المساندة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، وتعمل دولة الإمارات مع المجتمع الدولي على دعم خريطة طريق سياسية بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة وعبر حل شامل ومستدام".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز