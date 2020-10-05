"الهلال" يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تأهيل وصيانة مركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بالمكلا

المصدر: وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس المرحلة الأخيرة من مشروع تأهيل وصيانة مركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بمديرية المكلا في محافظة حضرموت، الذي يقدم خدماته لأبناء المحافظات اليمنية الأربعة "حضرموت وشبوه والمهره وسقطره" كونه المركز الوحيد في حضرموت المتخصص في توفير كافة فصائل الدم لجميع المحافظات.

بدعم من #الإمارات.. "الهلال" يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تأهيل وصيانة مركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بالمكلاhttps://t.co/lJgrZLmJEr#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/A1XTFrXEPq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2020

يأتي المشروع ضمن مشاريع الهيئة لدعم القطاع الصحي في المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للمشاريع الإنسانية والصحية.

وقال حميد راشد الشامسي رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن - خلال مراسم افتتاح المشروع التي حضرها صالح عمر الذيباني مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه وعدد من الأطباء ورؤساء ومشرفي الأقسام - إن افتتاح هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في المجالات الصحية والإنسانية، ومساعدة الأهالي عبر دعم وتوفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

وأكد الشامسي أن مشروع تأهيل وصيانة مركز بنك الدم تم تجهيزه على عدة مراحل ابتداء من المرحلة الإنشائية إلى مرحلة صيانة الآلات وأجهزة الفحص والمرحلة الأخيرة إدخال أجهزة جديدة وأدوية ومحاليل طبية التي ستساعد على تلبية احتياجات المواطنين وذلك ضمن مشاريع دعم القطاع الصحي بمحافظة حضرموت لتأهيل وصيانة /8/ مستشفيات ومراكز طبية بالمحافظة الذي تموله دولة الإمارات وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه أشاد صالح عمر الذيباني مدير المركز، بالدور الكبير التي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت واهتمامها بالجانب الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكداً أن الهيئة ساهمت بشكل ملموس وواضح في تحسين وإنعاش الخدمات الصحية.

وأوضح أن مشروع تأهيل وصيانة مركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء يعد من المشاريع الخدمية الهامة وسيستفيد من خدماته حوالي 3 ملايين نسمة من أبناء محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطره كونه المركز الوحيد المتخصص في توفير كافة فصائل الدم للمحافظات الأربع المتقاربة.

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