المغرب يسجل 2044 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 133272 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2577931 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2330 حالة.

وتم التأكد من 2349 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 111036.

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