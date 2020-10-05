مصر تسجل 108 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 11 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بخروج 81 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى مساء الأحد، وفقا للصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 103683 حالة، و5981 حالة وفاة.

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