(فيديو) "سودان بلدنا وكلنا إخوان".. أغنية من أداء عبد الفتاح البرهان

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار مقطع فيديو لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وهو يغني خلال خطابه أول أمس بمراسم التوقيع على الاتفاق النهائي للسلام في السودان أعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "أخبار السودان".

ويظهر في الفيديو البرهان وهو يطلب من المنصة الاحتفالية من الفرقة الموسيقية عزف الأغنية الشهيرة (سودان بلدنا وكلنا إخوان)، وظهر وهو يردد الأغنية، ويطالب الجمهور بالتفاعل معها.

وقال رئيس مجلس السيادة : (أنا أطلب من الفرقة الموسيقية عندنا أغنية كلنا بنحبها.. نحن كلنا أولاد السودان.. سودان بلدنا وكلنا إخوان).. وتفاعل الحضور بصورة غير مسبوقة ورددوا مع البرهان الذي رفع يده محيياً الجميع.

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